40 очков в домашних матчах стали фирменным знаком «Зенита» Семака

«Зенит» на своем поле в этом сезоне потерял очки лишь дважды

В последним домашнем матче сезона-2021/22 «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 1:0. В 15 матчах на «Газпром Арене» всего дважды потеряли очки, не сумев победить только «Сочи» (1:2) и «Арсенал» (1:1).

40 очков на своем поле — привычный результат для «Зенита» Семака. Лишь в чемпионате-2019/20 зенитовцы набрали под его руководством меньше — 35 баллов (зато обошлись без поражений).

Домашние результаты «Зенита» в 10 последних сезонах

Сезон Тренер И В Н П М О 2012/13 Лучано Спаллетти 15 10 3 2 26-9 33 2013/14 Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш 15 10 3 2 33-16 33 2014/15 Андре Виллаш-Боаш 15 12 2 1 36-8 38 2015/16 Андре Виллаш-Боаш 15 9 4 2 35-15 31 2016/17 Мирча Луческу 15 11 3 1 28-9 36 2017/18 Роберто Манчини 15 9 3 3 31-10 30 2018/19 Сергей Семак 15 13 1 1 39-13 40 2019/20 Сергей Семак 15 10 5 0 37-9 35 2020/21 Сергей Семак 15 13 1 1 53-13 40 2021/22 Сергей Семак 15 13 1 1 43-15 40

86,67 процента домашних побед — повторение четвертого результата в чемпионате России. Столько помимо «Зенита» Семака было «Спартака» — 1994 и ЦСКА-2013/14. Рекорд (14 побед в 15 турах) пять лет назад установили красно-белые, добившись уникального процента домашних побед — 93,33. Команда Массимо Карреры более чем на пять процентов перекрыла результат «Ротора» — 1993 и «Алании» — 1995 (по 15 побед из 17) — 88,24%.

Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних побед

Клуб Сезон Матчи Победы % побед Место Спартак 2016/17 15 14 93,33% 1-е Ротор 1993 17 15 88,24% 2-е Алания 1996 17 15 88,24% 2-е Спартак 1994 15 13 86,67% 1-е ЦСКА 2013/14 15 13 86,67% 1-е Зенит 2018/19 15 13 86,67% 1-е Зенит 2020/21 15 13 86,67% 1-е Зенит 2021/22 15 13 86,67% 1-е Спартак 1993 17 14 82,35% 1-е Спартак Вл 1993 17 14 82,35% 6-е Спартак 1997 17 14 82,35% 1-е

«Зенит» снова не сумел преодолеть 90-процентный рубеж по набранным на своем стадионе очкам. Рекорд турнира принадлежит «Ротору», который в 1993 году потерял менее шести процентов очков. Также больше «Зенита» набирали «Спартак» (три раза) и «Алания» — 1996.

Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних очков

Клуб Сезон Матчи Очки* % очков Место Ротор 1993 17 32 94,12% 2-е Спартак 1994 13 28 93,33% 1-е Спартак 2016/17 15 42 93,33% 1-е Спартак 1993 17 31 91,18% 1-е Алания 1996 17 46 90,20% 2-е ЦСКА 2013/14 15 40 88,89% 1-е Зенит 2018/19 15 40 88,89% 1-е Зенит 2020/21 15 40 88,89% 1-е Зенит 2021/22 15 40 88,89% 1-е Спартак Вл 1993 17 30 88,24% 6-е Локомотив 2002 15 39 86,67% 1-е ЦСКА 2005 15 39 86,67% 1-е