40 очков в домашних матчах стали фирменным знаком «Зенита» Семака
В последним домашнем матче сезона-2021/22 «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 1:0. В 15 матчах на «Газпром Арене» всего дважды потеряли очки, не сумев победить только «Сочи» (1:2) и «Арсенал» (1:1).
40 очков на своем поле — привычный результат для «Зенита» Семака. Лишь в чемпионате-2019/20 зенитовцы набрали под его руководством меньше — 35 баллов (зато обошлись без поражений).
Домашние результаты «Зенита» в 10 последних сезонах
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2012/13
|
Лучано Спаллетти
|
15
|
10
|
3
|
2
|
26-9
|
33
|
2013/14
|
Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
10
|
3
|
2
|
33-16
|
33
|
2014/15
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
12
|
2
|
1
|
36-8
|
38
|
2015/16
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
9
|
4
|
2
|
35-15
|
31
|
2016/17
|
Мирча Луческу
|
15
|
11
|
3
|
1
|
28-9
|
36
|
2017/18
|
Роберто Манчини
|
15
|
9
|
3
|
3
|
31-10
|
30
|
2018/19
|
Сергей Семак
|
15
|
13
|
1
|
1
|
39-13
|
40
|
2019/20
|
Сергей Семак
|
15
|
10
|
5
|
0
|
37-9
|
35
|
2020/21
|
Сергей Семак
|
15
|
13
|
1
|
1
|
53-13
|
40
|
2021/22
|
Сергей Семак
|
15
|
13
|
1
|
1
|
43-15
|
40
86,67 процента домашних побед — повторение четвертого результата в чемпионате России. Столько помимо «Зенита» Семака было «Спартака» — 1994 и ЦСКА-2013/14. Рекорд (14 побед в 15 турах) пять лет назад установили красно-белые, добившись уникального процента домашних побед — 93,33. Команда Массимо Карреры более чем на пять процентов перекрыла результат «Ротора» — 1993 и «Алании» — 1995 (по 15 побед из 17) — 88,24%.
Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних побед
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Место
|
Спартак
|
2016/17
|
15
|
14
|
93,33%
|
1-е
|
Ротор
|
1993
|
17
|
15
|
88,24%
|
2-е
|
Алания
|
1996
|
17
|
15
|
88,24%
|
2-е
|
Спартак
|
1994
|
15
|
13
|
86,67%
|
1-е
|
ЦСКА
|
2013/14
|
15
|
13
|
86,67%
|
1-е
|
Зенит
|
2018/19
|
15
|
13
|
86,67%
|
1-е
|
Зенит
|
2020/21
|
15
|
13
|
86,67%
|
1-е
|
Зенит
|
2021/22
|
15
|
13
|
86,67%
|
1-е
|
Спартак
|
1993
|
17
|
14
|
82,35%
|
1-е
|
Спартак Вл
|
1993
|
17
|
14
|
82,35%
|
6-е
|
Спартак
|
1997
|
17
|
14
|
82,35%
|
1-е
«Зенит» снова не сумел преодолеть 90-процентный рубеж по набранным на своем стадионе очкам. Рекорд турнира принадлежит «Ротору», который в 1993 году потерял менее шести процентов очков. Также больше «Зенита» набирали «Спартак» (три раза) и «Алания» — 1996.
Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних очков
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки*
|
% очков
|
Место
|
Ротор
|
1993
|
17
|
32
|
94,12%
|
2-е
|
Спартак
|
1994
|
13
|
28
|
93,33%
|
1-е
|
Спартак
|
2016/17
|
15
|
42
|
93,33%
|
1-е
|
Спартак
|
1993
|
17
|
31
|
91,18%
|
1-е
|
Алания
|
1996
|
17
|
46
|
90,20%
|
2-е
|
ЦСКА
|
2013/14
|
15
|
40
|
88,89%
|
1-е
|
Зенит
|
2018/19
|
15
|
40
|
88,89%
|
1-е
|
Зенит
|
2020/21
|
15
|
40
|
88,89%
|
1-е
|
Зенит
|
2021/22
|
15
|
40
|
88,89%
|
1-е
|
Спартак Вл
|
1993
|
17
|
30
|
88,24%
|
6-е
|
Локомотив
|
2002
|
15
|
39
|
86,67%
|
1-е
|
ЦСКА
|
2005
|
15
|
39
|
86,67%
|
1-е
* В сезонах-1992-1994 за победу начислялось по два очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0