Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:09

40 очков в домашних матчах стали фирменным знаком «Зенита» Семака

«Зенит» на своем поле в этом сезоне потерял очки лишь дважды
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В последним домашнем матче сезона-2021/22 «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 1:0. В 15 матчах на «Газпром Арене» всего дважды потеряли очки, не сумев победить только «Сочи» (1:2) и «Арсенал» (1:1).

40 очков на своем поле — привычный результат для «Зенита» Семака. Лишь в чемпионате-2019/20 зенитовцы набрали под его руководством меньше — 35 баллов (зато обошлись без поражений).

Домашние результаты «Зенита» в 10 последних сезонах

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

2012/13

Лучано Спаллетти

15

10

3

2

26-9

33

2013/14

Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш

15

10

3

2

33-16

33

2014/15

Андре Виллаш-Боаш

15

12

2

1

36-8

38

2015/16

Андре Виллаш-Боаш

15

9

4

2

35-15

31

2016/17

Мирча Луческу

15

11

3

1

28-9

36

2017/18

Роберто Манчини

15

9

3

3

31-10

30

2018/19

Сергей Семак

15

13

1

1

39-13

40

2019/20

Сергей Семак

15

10

5

0

37-9

35

2020/21

Сергей Семак

15

13

1

1

53-13

40

2021/22

Сергей Семак

15

13

1

1

43-15

40

86,67 процента домашних побед — повторение четвертого результата в чемпионате России. Столько помимо «Зенита» Семака было «Спартака» — 1994 и ЦСКА-2013/14. Рекорд (14 побед в 15 турах) пять лет назад установили красно-белые, добившись уникального процента домашних побед — 93,33. Команда Массимо Карреры более чем на пять процентов перекрыла результат «Ротора» — 1993 и «Алании» — 1995 (по 15 побед из 17) — 88,24%.

Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних побед

Клуб

Сезон

Матчи

Победы

% побед

Место

Спартак

2016/17

15

14

93,33%

1-е

Ротор

1993

17

15

88,24%

2-е

Алания

1996

17

15

88,24%

2-е

Спартак

1994

15

13

86,67%

1-е

ЦСКА

2013/14

15

13

86,67%

1-е

Зенит

2018/19

15

13

86,67%

1-е

Зенит

2020/21

15

13

86,67%

1-е

Зенит

2021/22

15

13

86,67%

1-е

Спартак

1993

17

14

82,35%

1-е

Спартак Вл

1993

17

14

82,35%

6-е

Спартак

1997

17

14

82,35%

1-е

«Зенит» снова не сумел преодолеть 90-процентный рубеж по набранным на своем стадионе очкам. Рекорд турнира принадлежит «Ротору», который в 1993 году потерял менее шести процентов очков. Также больше «Зенита» набирали «Спартак» (три раза) и «Алания» — 1996.

Клубы, завершавшие сезон с наибольшим процентом домашних очков

Клуб

Сезон

Матчи

Очки*

% очков

Место

Ротор

1993

17

32

94,12%

2-е

Спартак

1994

13

28

93,33%

1-е

Спартак

2016/17

15

42

93,33%

1-е

Спартак

1993

17

31

91,18%

1-е

Алания

1996

17

46

90,20%

2-е

ЦСКА

2013/14

15

40

88,89%

1-е

Зенит

2018/19

15

40

88,89%

1-е

Зенит

2020/21

15

40

88,89%

1-е

Зенит

2021/22

15

40

88,89%

1-е

Спартак Вл

1993

17

30

88,24%

6-е

Локомотив

2002

15

39

86,67%

1-е

ЦСКА

2005

15

39

86,67%

1-е

* В сезонах-1992-1994 за победу начислялось по два очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Не стало старейшего гроссмейстера мира. Ему недавно исполнилось 100 лет
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Семак: «С хорошим настроением ребята снова отметили чемпионство»
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ
ЦСКА — «Сочи»: гости открыли счет на 11-й минуте
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский не удалил Богосаваца, ВАР не вмешались
«Зенит» — «Химки»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ
Игроки «Зенита» после победы над «Химками» надели золотые футболки. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Химки»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский не удалил Богосаваца, ВАР не вмешались
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости