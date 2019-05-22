"Зенит": "Главный кубок уже разыгран"

"Зенит" в своем Твиттере заявил, что главный кубок сезона уже разыгран. Ранее команда стала победителем чемпионата России.
- Главный кубок уже разыгран, - говорится в сообщении.
Сегодня в финале Олимп-Кубка России "Локомотив" обыграл "Урал" (1:0). Единственный мяч на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.
Главный— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 22 мая 2019 г.
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/ へ＼
/ / ＼＼кубок
ﾚ ノ ヽ_つ
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| |、＼уже разыгран
| 丿 ＼ ⌒)
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ノ ) Lﾉ
(_／#ВКаждомИзНас
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