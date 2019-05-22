20:23 | Футбол — РПЛ

"Зенит": "Главный кубок уже разыгран"

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"Зенит" в своем Твиттере заявил, что главный кубок сезона уже разыгран. Ранее команда стала победителем чемпионата России.

- Главный кубок уже разыгран, - говорится в сообщении.

Сегодня в финале Олимп-Кубка России "Локомотив" обыграл "Урал" (1:0). Единственный мяч на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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