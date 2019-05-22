"Зенит": "Главный кубок уже разыгран"

"Зенит" в своем Твиттере заявил, что главный кубок сезона уже разыгран. Ранее команда стала победителем чемпионата России.

- Главный кубок уже разыгран, - говорится в сообщении.

Сегодня в финале Олимп-Кубка России "Локомотив" обыграл "Урал" (1:0). Единственный мяч на 27-й минуте забил Дмитрий Баринов.

Главный

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/ へ＼

/ / ＼＼кубок

ﾚ ノ ヽ_つ

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( (ヽ

| |、＼уже разыгран

| 丿 ＼ ⌒)

| | ) /

ノ ) Lﾉ

(_／#ВКаждомИзНас — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 22 мая 2019 г.

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