«Зенит» — «Динамо»: Сергеев и Педро получили по желтой карточке после стычки

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев и вингер «Зенита» Педро устроили стычку в матче 13-го тура чемпионата России.

Инцидент произошел на 43-й минуте игры в ходе борьбы за мяч. Сергеев потянул соперника за футболку, а потом оттолкнул его. После этого между игроками начался конфликт. По итогам стычки судья показал Сергееву и Педро по желтой карточке.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».