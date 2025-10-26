«Зенит» — «Динамо»: ничья после первого тайма

Московское «Динамо» и «Зенит» обменялись голами в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России — 1:1.

Автором первого гола на 26-й минуте стал полузащитник бело-голубых Бителло, который отличился с передачи Данила Глебова. На 42-й минуте забил Андрей Мостовой — ему ассистировал Максим Глушенков.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».