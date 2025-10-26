26 октября 2025, 18:26

«Зенит» — «Динамо»: ничья после первого тайма

Алина Савинова

Московское «Динамо» и «Зенит» обменялись голами в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России — 1:1.

Автором первого гола на 26-й минуте стал полузащитник бело-голубых Бителло, который отличился с передачи Данила Глебова. На 42-й минуте забил Андрей Мостовой — ему ассистировал Максим Глушенков.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября 2025, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Динамо
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 13-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
«Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
«Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
В «Зените» опровергли слухи о Баринове
«Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Сергеев и Педро получили по желтой карточке после стычки

Карпин получил желтую карточку в матче «Зенит» — «Динамо»
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
Результаты / календарь
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов 1 : 0
10.05 15:00 Зенит – Сочи 2 : 1
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх - : -
10.05 19:30 Локомотив – Балтика - : -
11.05 13:00 Акрон – Ростов - : -
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 24 1 5
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 26 1 2
Вся статистика

