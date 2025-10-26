«Зенит» — «Динамо»: ничья после первого тайма
Московское «Динамо» и «Зенит» обменялись голами в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России — 1:1.
Автором первого гола на 26-й минуте стал полузащитник бело-голубых Бителло, который отличился с передачи Данила Глебова. На 42-й минуте забил Андрей Мостовой — ему ассистировал Максим Глушенков.
Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|
2
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|
12
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|
13
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|1 : 0
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|2 : 1
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|- : -
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|- : -
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|- : -
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2
