«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» принимает «Динамо» в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 26 октября. Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начинается в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

26 октября 2025, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. За ключевыми событиями матча «Зенит» — «Динамо» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), вместе с ними — платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 10 туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 23 очка и занимали четвертое место в турнирной таблице, а бело-голубые с 16 очками шли на восьмой строчке в чемпионате России.

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