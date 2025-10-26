«Акрон» — «Локомотив»: видео голов матча РПЛ

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 13-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходила в Саранске.

42-я минута. Беншимол — 1:0

67-я минута. Монтес — 1:1