Монтес из-за перебора желтых карточек пропустит матч «Зенит» — «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес получил желтую карточку в матче с «Акроном» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

Таким образом, из-за перебора горчичников мексиканец пропустит игру с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России. Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.15 мск.

«Локомотив» набрал 27 очков и занимает первое место в таблице РПЛ, опережая ЦСКА (27) по дополнительным показателям. Железнодорожников может обойти «Краснодар» (26), у которого остается матч в запасе.