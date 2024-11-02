«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Нино заменен из-за травмы

Защитник «Зенита» Нино получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

Бразилец держался за заднюю поверхность бедра после столкновения с нападающим гостей Гамидом Агаларовым. На 40-й минуте защитника «Зенита» заменил Нуралы Алип.