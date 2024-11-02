Никита Чернов приехал со «Спартаком» на матч против ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов приехал с командой на матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

Напомним, что в сентябре этого года у Чернова был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Сообщалось, что вернуться на поле он сможет приблизительно через два месяца.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 20.45 по московскому времени.