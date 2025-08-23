«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Горшков забил третий гол сине-бело-голубых

«Зенит» забил третий гол в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 3:0.

На 73-й минуте отличился защитник Юрий Горшков после прострела Максима Глушенкова. Для Горшкова этот гол стал дебютным за петербургский клуб.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.