Мостового не удивило возвращение Миранчука в Россию: «Если не выдерживаешь конкуренцию, то лучше домой»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».

«Нас и здесь неплохо кормят! Прямо как из того мультфильма. Уже давным-давно прошли те времена, когда мы уезжали из СССР в Европу. Сейчас наши футболисты там не задерживаются, потому что там нужно пахать, доказывать каждый день, что ты сильнее. Возвращаются быстро. Головин и Миранчук — единственные, кто долго играют там. Для «Динамо», конечно, это отличная сделка. Я не удивлен, что Антон вернулся. Ну если ты там не выдерживаешь конкуренцию, то возвращайся домой. Дома всегда лучше», — сказал Мостовой «СЭ».

Миранчук с сентября 2024-го выступал за «Сьон». Он провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.