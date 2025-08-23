Тарасов: «Мне 38, я выгляжу не хуже Дзюбы. Он выглядит потрясающе»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Мне 38, я выгляжу не хуже Дзюбы. Да, я не играю, у меня была возможность вернуться, но я выбрал другое направление. Мотивация Дзюбы — любовь к футболу, желание еще поиграть. Выглядит потрясающе, спору нет, не дает фору молодым, опытный, делает результат. Думаю, он будет играть, пока приносит пользу и пока сам не захочет закончить карьеру.

У меня были варианты вернуться год назад. Это были клубы первой лиги под задачу выйти в РПЛ. Посмотрел уровень — я бы там точно не потерялся. Просто выбрал другое направление», — сказал Тарасов «СЭ» на забеге движения «Здоровое Отечество».

Нападающий выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и 9 результативными передачами.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и национальной команды.