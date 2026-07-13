Источник: Жедсон вернулся в расположение «Спартака» и приступил к тренировкам

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, 27-летний португалец уже приступил к тренировкам в общей группе.

Ранее Жедсон пропустил товарищеские матчи «Спартака» с «Рубином» (0:0) и «Локомотивом» (0:2). В клубе сообщили, что он уехал по семейным обстоятельствам.

Жедсон перешел в «Спартак» из «Бешикташа» летом 2025 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

«Спартак» 18 июля сыграет с «Зенитом» в матче OLIMPBET Суперкубка России.