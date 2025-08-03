«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 18.00 мск

«Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре РПЛ в воскресенье, 3 августа. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в сине-бело-голубых и армейцев. Ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА также доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Во втором туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Рубином» в Казани — 2:2, армейцы победили «Ахмат» в Москве — 2:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде