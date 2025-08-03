Булыкин о матче «Акрон» — «Спартак»: «Красно-белые легко разберутся с тольяттинцами»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча тольяттинского «Акрона» и московского «Спартака» в 3-м туре РПЛ. По его словам, команда Деяна Станковича является фаворитом.

«Спартак» посильнее. Ему нужно срочно набирать очки и приводить себя в форму. Думаю, красно-белые легко разберутся с «Акроном». Ожидаю уверенную победу со счетом 2:0», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч «Акрон» — «Спартак» в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре начнется в 13.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.