Феликс предложил помочь в переходе Батракова в европейский клуб

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс написал в соцсети российскому футболисту с просьбой дать его контактный номер.

«Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

По словам представителя Батракова, планируется сохранить отношения, которые намечаются благодаря содействию Феликса.

Кузьмичев уточнил, что переговоры вернутся с европейским клубом.

20-летний Батраков в сезоне-2025/26 в 4 матчах забил 4 гола. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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