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Феликс предложил помочь в переходе Батракова в европейский клуб

Павел Лопатко
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс написал в соцсети российскому футболисту с просьбой дать его контактный номер.

«Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

По словам представителя Батракова, планируется сохранить отношения, которые намечаются благодаря содействию Феликса.

Кузьмичев уточнил, что переговоры вернутся с европейским клубом.

20-летний Батраков в сезоне-2025/26 в 4 матчах забил 4 гола. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Краснодар

 3
П
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Маркиньос

Спартак

 3
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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Крылья Советов

 2 1 0
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 3 1 0
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