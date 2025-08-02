«Ростов» — «Крылья Советов»: видео голов

«Ростов» на своем поле крупно уступил «Крыльям Советов» в матче 3-го тура РПЛ — 1:4.

11-я минута. Вадим Раков — 0:1

56-я минута. Сергей Божин — 0:2

66-я минута. Егор Голенков — 1:2

74-я минута. Вадим Раков — 1:3

84-я минута. Максим Витюгов — 1:4

«Крылья Советов» (7 очков) одержали вторую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (0) потерпел третье поражение на старте сезона и идет 14-м в турнирной таблице.