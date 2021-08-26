В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне уфимцы дважды обыграли соперника (2:1 и 1:0). После пяти туров команды почти соседи в турнирной таблице: «Уфа» — 11-я с пятью очками, «Крылья» — 13-е и имеют четыре балла в активе.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.