Гол Мантуана в дебютном матче принес «Зениту» победу над ЦСКА

«Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ — 2:1.

В конце первого тайма счет открыл форвард команды из Санкт-Петербурга Малком. На 63-й минуте нападающий армейцев Федор Чалов сравнял счет с пенальти, а на 85-й минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан вывел свою команду вперед дальним ударом.

При счете 1:1 на 80-й минуте гол полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова отменили из-за офсайда. В добавленное ко второму тайму время ВАР рассматривал инцидент с падением защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной «Зенита» после столкновения с Родригао, но было принято решение не назначать пенальти в ворота хозяев.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).