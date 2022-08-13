«Зенит» — ЦСКА: почему отменен гол армейцев?

На 80-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА первый ассистент Роман Усачев правильно зафиксировал положение «вне игры» у Хорхе Карраскаля, в результате чего чуть позже было не засчитано взятие ворот Михаила Кержакова.

Почему отменен гол ЦСКА в матче с «Зенитом».

Почему отменен гол ЦСКА в матче с «Зенитом».

Виртуальные офсайдные линии в этом сезоне в РПЛ не используются. Поэтому подтвердить решение помощника судьи с помощью соответствующей графики невозможно.