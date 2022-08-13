Хусаинов — об отменном голе ЦСКА: «Армейцы забили чистый гол, решение было принято из-за цвета футболки»

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отменный гол ЦСКА в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, что это был чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки. Люди зачем приходят на футбольные матчи? Правильно! Чтобы смотреть как голы забиваются, а не отменяются», — сказал Хусаинов «СЭ».

Гол полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова в матче 5-го тура против «Зенита» отменили из-за офсайда.

На 80-й минуте Ермаков добил мяч в пустые ворота после того, как вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков отбил удар Хорхе Карраскаля.

Ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд. После проверки ВАР было принято решение отменить гол.