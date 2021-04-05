«Зенит» чествовал российских фигуристов перед матчем с «Химками»
19:14
Перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Химки» состоялось чествование российских фигуристов, завоевавших медали чемпионата мира в Стокгольме.
На газон стадиона вышли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие золото в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие бронзовыми призерами, а также тренер Тамара Москвина. Они поприветствовали болельщиков.
С успехом поздравил спортсменов ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук. Он подарил им футболки с автографами игроков «Зенита».
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