«Зенит» — «Химки»: правильно ли отменен гол Азмуна?
19:32
На 8-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Химки» зенитовец Сердар Азмун открыл счет, но гол через некоторое время не был засчитан. В действия судьи Павла Шадыханова вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Максим Гаврилин, они после проверки решили, что в ходе голевой атаки Деян Ловрен нарушил правила, и предложили арбитру посмотреть видеозапись.
5 апреля. Эпизод с отмененным голом «Зенита».
Шадыханов убедился, что это действительно так: защитник сине-бело-голубых отмахнулся рукой в борьбе с Дмитрием Тихим. После этого судья отменил взятие ворот и вынес Ловрену предупреждение. Следует отметить, что арбитру не помог второй ассистент Наиль Сейфетдинов, рядом с которым происходило единоборство Ловрена и Тихого.
5 апреля. Эпизод с отмененным голом «Зенита».
(Александр Бобров)
53
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vs
30
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