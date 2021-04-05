На 8-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Химки» зенитовец Сердар Азмун открыл счет, но гол через некоторое время не был засчитан. В действия судьи Павла Шадыханова вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Максим Гаврилин, они после проверки решили, что в ходе голевой атаки Деян Ловрен нарушил правила, и предложили арбитру посмотреть видеозапись.

5 апреля. Эпизод с отмененным голом «Зенита».

Шадыханов убедился, что это действительно так: защитник сине-бело-голубых отмахнулся рукой в борьбе с Дмитрием Тихим. После этого судья отменил взятие ворот и вынес Ловрену предупреждение. Следует отметить, что арбитру не помог второй ассистент Наиль Сейфетдинов, рядом с которым происходило единоборство Ловрена и Тихого.

5 апреля. Эпизод с отмененным голом «Зенита».

(Александр Бобров)