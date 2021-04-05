Защитник ЦСКА Магнуссон сообщил, что не вернется на поле в этом сезоне

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон обратился через Instagram к болельщикам после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1).

В этой встрече 28-летний исландский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Ему предстоит операция.

«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами. Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много", — написал Магнуссон.

4 апреля Магнуссон был заменен на 70-й минуте встречи «Тамбов» — ЦСКА. Игрок не мог продолжить встречу, его унесли с поля на носилках.

В текущем сезоне Магнуссон провел 28 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал две результативные передачи.