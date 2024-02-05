Президент «Урала» Иванов — о будущем Бикфалви: «Контракт с ним давно продлен»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем 36-летнего нападающего Эрика Бикфалви.

Ранее сообщалось, что контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Эрик никуда от нас не уйдет до конца карьеры. У нас с ним контракт давно продлен», — сказал Иванов «СЭ».

Румын выступает за «Урал» с января 2017 года. В текущем сезоне нападающий провел в составе «Урала» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.