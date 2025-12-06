Гендиректор «Спартака» Некрасов — о матче с «Динамо»: «Не понравился»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что ему не понравился матч с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Как вам матч?

— Не понравился.

— Романов может остаться в «Спартаке» или будет новый главный тренер?

— Без комментариев.