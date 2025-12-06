«Зенит» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Акрон» проведут матч в 18-м туре чемпионата России в субботу, 6 декабря. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Игру «Зенит» — «Акрон» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за полчаса до игры. Встречу можно также смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

06 декабря 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимал третье место с 36 очками, предыдущим соперником питерцев был «Рубин» (1:0). У «Акрона» — 21 очко и восьмая строчка, в предыдущем туре тольяттинцы уступили «Пари НН» (1:2).