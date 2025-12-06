«Спартак» и РФС почтили память Никиты Симоняна перед матчем РПЛ с «Динамо»

Перед матчем 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоялся масштабный перформанс, посвященный памяти бывшего футболиста и тренера красно-белых Никиты Симоняна.

На «Лукойл Арене» в Москве было организовано световое шоу, во время которого на экранах транслировали лучшие моменты из футбольной карьеры Симоняна под его знаменитые высказывания. В конце перфоманса 170 человек выстроились на поле в ромб — именно столько голов Симонян забил за «Спартак» и сборную СССР.

В честь Симоняна также подняли большой баннер с его цитатой: «Жить надо верой. Верой в наш футбол!».

Легенда красно-белых ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 24 ноября именем Симоняна была названа трибуна А на «Лукойл Арене».

В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР, а вместе со сборной СССР — олимпийским чемпионом (1956). В тренерской карьере он дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» Симонян становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Также специалист возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».