«Зенит» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 27-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 26 туров премьер-лиги «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками располагается на девятой строчке в чемпионате России.

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