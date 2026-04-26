В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Шпилевского

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский прокомментировал «СЭ» информацию о возможной отставке главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

После игры инсайдер Иван Карпов сообщил, что 38-летний специалист подал в отставку.

«На данный момент официальных новостей о перестановках на посту главного тренера нет. На данный момент мы никак не комментируем эту тему. Если появятся какие-либо новости, мы об этом оповестим на наших ресурсах», — сказал Лисовский «СЭ».

Шпилевский возглавляет «Пари НН» с июня 2025 года. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 27 матчах.