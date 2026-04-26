«Динамо» — «Сочи»: Нгамале увеличил преимущество бело-голубых

Московское «Динамо» забило второй гол в ворота «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:0.

На 52-й минуте отличился Николас Нгамале, который вышел на замену после перерыва.

Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.