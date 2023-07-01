«Спартак» поздравил с днем рождения хавбека «Зенита» Бакаева
Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего полузащитника своей команды Зелимхана Бакаева.
Сегодня, 1 июля, россиянину исполнилось 27 лет. На данный момент он выступает за «Зенит».
«Поздравляем нашего воспитанника с днем рождения. Спасибо за яркие эмоции в Варшаве и в Кубке России! С днем рождения, Зеля!» — написано в сообщении клуба.
26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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|Оренбург
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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