«Спартак» поздравил с днем рождения хавбека «Зенита» Бакаева

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего полузащитника своей команды Зелимхана Бакаева.

Сегодня, 1 июля, россиянину исполнилось 27 лет. На данный момент он выступает за «Зенит».

«Поздравляем нашего воспитанника с днем рождения. Спасибо за яркие эмоции в Варшаве и в Кубке России! С днем рождения, Зеля!» — написано в сообщении клуба.

26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.