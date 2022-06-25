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Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после первого гола в составе «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после товарищеского матча против «Сочи» (1:1, 4:2 — пен.).

— Эмоции, ощущения очень хорошие — рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное — победа!

— Пара слов о вашем голе. Как получилось забить?

— Принял мяч, обыграл соперника — на таком уровне нужно быстро принимать решения — и забил, слава Богу.

— В первом матче вы сыграли весь второй тайм, сегодня — чуть более получаса. Как вы сами оцениваете свою форму?

— Самое главное — взаимопонимание с партнерами, а это у меня становится все лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень, но сейчас становится все лучше и лучше. Физическое состояние тоже становится лучше и лучше с каждым днем. Тренеры нас постепенно подводят к сезону.

— Гол, забитый в товарищеской игре, — событие для игрока?

— Конечно. Я запомню это на всю жизнь — первый гол за «Зенит». Я очень рад.

— В конце матча дети с трибун стали скандировать вашу фамилию, после свистка вы еще несколько минут раздавали автографы. Как вам петербургский прием на стадионе «Смена»?

— Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлен, теперь буду еще больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-25-zelimkhan-bakaev-vzaimoponimanie-s-partnerami-stanovitsya-vse-luchshe.htm
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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