Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после первого гола в составе «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после товарищеского матча против «Сочи» (1:1, 4:2 — пен.).
— Эмоции, ощущения очень хорошие — рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное — победа!
— Пара слов о вашем голе. Как получилось забить?
— Принял мяч, обыграл соперника — на таком уровне нужно быстро принимать решения — и забил, слава Богу.
— В первом матче вы сыграли весь второй тайм, сегодня — чуть более получаса. Как вы сами оцениваете свою форму?
— Самое главное — взаимопонимание с партнерами, а это у меня становится все лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень, но сейчас становится все лучше и лучше. Физическое состояние тоже становится лучше и лучше с каждым днем. Тренеры нас постепенно подводят к сезону.
— Гол, забитый в товарищеской игре, — событие для игрока?
— Конечно. Я запомню это на всю жизнь — первый гол за «Зенит». Я очень рад.
— В конце матча дети с трибун стали скандировать вашу фамилию, после свистка вы еще несколько минут раздавали автографы. Как вам петербургский прием на стадионе «Смена»?
— Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлен, теперь буду еще больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -