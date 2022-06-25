Мать Александра Овечкина отреагировала на игру сына в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал»
Мать нападающего и капитана «Вашингтон» Александра Овечкина рассказала, какие испытывала чувства от участия сына в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0). Российский хоккеист забил первый гол в матче.
«Хочется поздравить его с таким хорошим, красивым забитым голом. Понравилась атмосфера, пришло 15 тысяч человек в хорошую погоду. Может, они и на Сашку пришли посмотреть, но это очень приятно было», — цитирует ТАСС Татьяну Овечкину.
36-летний Овечкин вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.
Источник: https://tass.ru/sport/15034511
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