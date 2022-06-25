Овечкин хочет еще раз сыграть за футбольное «Динамо»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин заявил «СЭ», что хочет еще раз сыграть за футбольное «Динамо».

«Сыграю ли я еще за «Динамо»? Не знаю, это будет решать руководство. Хотелось бы мне? Конечно!» — сказал Овечкин «СЭ».

В субботу Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе «Динамо» против команды блогеров «Амкал» (5:0).

Хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен на Даниила Фомина.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком бело-голубых.