ЦСКА поблагодарил Зделара за игру в составе московского клуба

ЦСКА прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара в «Зенит».

«Сербский полузащитник продолжит карьеру в «Зените». В настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС. Мы благодарим Сашу за проведенное в клубе время и желаем успехов в карьере!» — говорится в сообщении клуба.

21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне на его счету голевая передача в 21 матче во всех турнирах.