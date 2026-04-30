Джанашия — о предстоящем дерби «Локомотива» с «Динамо»: «Пацаны сейчас соберутся»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

«Будет хорошая и красивая игра. В Самаре (проиграли «Крыльям Советов» 0:2, — прим. «СЭ») было что-то не то, но ничего страшного. После проигрыша надо выигрывать. Я думаю, «Локомотиву» завтра в любом случае надо побеждать, если мы хотим третье место. Пацаны сейчас соберутся, тем более после поражения. Все будет нормально», — сказал Джанашия «СЭ».

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 28-м туре чемпионата России в пятницу, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Давид Петросян