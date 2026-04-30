Бояринцев — о чемпионской гонке: «Конечно, за «Краснодар»!»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» оценил расклад в гонке за чемпионство.

— За кого болеете в чемпионской гонке?

— Конечно, за «Краснодар»! Команда симпатичная во всех отношениях. Многие прогнозировали, что она сдуется после прошлогоднего чемпионства. Ведь защитить титул сложнее, чем завоевать в первый раз. Но «быки» не провалились, не насытились победами. Наоборот, снова идут к своей цели. Молодцы!

Игра поставлена, а главное, с характером порядок. Последние матчи складываются тяжеловато. Футбол натужный, без прежней легкости. Что не мешает набирать очки. Сначала с «Балтикой» сравняли счет в компенсированное время, потом две волевые победы подряд — над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

Чувствуется, весной «Краснодару» не хватает скамейки. У «Зенита» она подлиннее, да и календарь на финише попроще. Сейчас это может стать решающим фактором.

После 27 туров «Краснодар» с 60 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Росиии, «Зенит» идет на второй строчке с 59 очками.