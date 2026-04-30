Кузнецов — о будущем Челестини: «Если последуют поражения, решение примут незамедлительно»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Я вижу, что первая часть сезона удалась, а вторая — провалена. Это пища для размышлений совету директоров, болельщикам. Наверное, только руководители клуба здесь могут принять решение о продолжении сотрудничества. Вероятно, будет какая-то сумма выплат для Челестини и его штаба, а там немалое количество людей. Я думаю, что это солидная сумма, которая бы пригодилась ЦСКА. Однако, если последуют поражения в чемпионате от «Зенита» и в кубке от «Спартака», то решение будет принято незамедлительно. Это мое личное мнение», — сказал Кузнецов «СЭ».

Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Давид Петросян