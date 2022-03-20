«Сочи» — «Крылья Советов»: Джанаев займет место в воротах сочинцев

«Сочи» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 22-го тур Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Место в воротах сочинцев займет Сослан Джанаев. Получивший травму в прошлом матче Денис Адамов остался в запасе.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Юсупов, Анбан, Кассьера.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.