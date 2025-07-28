Зайнутдинов перешел в «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Бактиером Зайнутдиновым. 27-летний казахстанец перешел из «Бешикташа».

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Он будет играть за бело-голубых под 19-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера Зайнутдинова составит 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

В сезоне-2024/25 защитник в 12 матчах за турецкий клуб отметился 1 результативной передачей. Его контракт с «Бешикташем» действовал до 30 июня 2027 года.

Также защитник выступал за ЦСКА, «Ростов», «Астану» и «Тараз».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.