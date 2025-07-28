«Динамо» анонсировало трансфер Зайнутдинова

Московское «Динамо» намекнуло на грядущий трансфер, опубликовав в социальных сетях отрывок песни с измененной фразой «Если че, я Баха». Это может быть намк на подписание контракта с Бактиером Зайнутдиновым из «Бешикташа», о чем ранее писали СМИ.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.