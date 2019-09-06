Завтра «Локомотив» проведет контрольный матч со «Спартаком» из Юрмалы
15:52
Завтра днем «Локомотив» проведет контрольный матч с латвийским «Спартаком» из Юрмалы.
Игра состоится на «Сапсан-Арене» и начнется в 16.00. Кроме того, латвийский клуб проведет в Москве еще один контрольный матч — 11 сентября команда сыграет с «Чертаново» на «Арене Чертаново».
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