Заварзин заявил, что Соболев заслуживает самого жесткого наказания

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, какого наказания заслуживает форвард красно-белых за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Соболев заслуживает самого жесткого наказания, что прописано в регламенте. Нельзя себя вести, как он себя ведет. Я впервые вижу, чтобы футболист публично показал такой жест. Он что, в публичном доме? Верю ли в искренность его извинений? Что толку? Из песни слов не выкинешь. Он показал жест в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей. Для чего это? Каждый эпизод остается в памяти. Дурной пример заразителен. Разве же можно так? Вы же актеры, а это по большому счету театр. Самое жесткое наказание для Соболева. Есть по регламенту пять матчей, значит, надо дать пять матчей. Психолог ему не поможет. Либо это есть, либо нет. Не перевоспитаешь уже в 26 лет. Поверьте мне, что когда на футбольном поле шарик за шарик заходит, ни один штраф не поможет. Он же не соображает, что делает. Его не перевоспитаешь. Сказать ему: «Ни-ни. Нельзя»? Тогда надо и Дзюбе заказывать психолога, чтобы он не показывал кое-какие вещи публично», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.