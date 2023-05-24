Заварзин: «Я бы дисквалифицировал Соболева на пять игр»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на новость о дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева на 4 матча за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Если бы у меня была возможность, я бы Соболева дисквалифицировал на 5 игр. Конечно, все справедливо. Надо головой соображать, на него мальчишки смотрят. Согласно регламенту ему дали 4 игры. То, что хотел то и получил», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля. Однако КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.