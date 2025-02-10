Заварзин: «Спартак» тратит сумасшедшие деньги, это не поддается логике»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака».

«Спартак» делает непонятно что, тратит сумасшедшее количество денег. Если бы их не было у клуба, никто бы вопрос о трансферах не поднимал. Непонятно, для чего они купили нападающего за 18 миллионов евро. Команды не играют в европейских турнирах. Легионеры едут к нам не для того, чтобы продемонстрировать свои футбольные качества, а чтобы заработать большие деньги», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Также Заварзин добавил, что не верит в чемпионство красно-белых в этом сезоне.

Ранее московский клуб объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Трансфер Гарсии стал самым дорогим в истории «Спартака».