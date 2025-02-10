«Краснодар» победил ЦСКА в матче за бронзу на зимнем турнире клубов РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче за третье место в Winline Зимнем кубке РПЛ — 2:1.

У «быков» два гола забил Джон Кордоба. У армейцев отметился Рифат Жемалетдинов.

В первом матче после перерыва «Краснодар» сыграет дома с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ. ЦСКА отправится в гости к «Зениту». Оба матча пройдут 1 марта.

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«Краснодар» — ЦСКА — 2:1 (0:0)

Голы: Кордоба, 51 (1:0). Жемалетдинов, 67 (1:1). Кордоба, 70 (2:1).

«Краснодар»: Агкацев (Дюпин, 74), Петров (Гонсалес, 46), Оласа, Тормена, Диего Коста (Кайо, 46), Сперцян (Хмарин, 87), Жоау Батчи, Ленини (Газинский, 74), Кастаньо (Кривцов, 68), Виктор Са (Козлов, 68), Кордоба (Смолов, 74).

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Виллиан Роша (Лукин, 81), Келлвен (Круговой, 62), Мойзес (Гайич, 62), Пьянич (Мухин, 74), Зделар (Жемалетдинов, 62), Обляков, Кисляк (Файзуллаев, 74), Мусаев (Шуманский, 81), Койта (Глебов, 62. Сериков, 89).

Предупреждения: Кордоба, 6. Газинский, 86.

10 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».