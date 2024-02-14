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14 февраля, 18:47

Орлов считает, что организаторы Кубка равноправия могли бы пригласить для «Зенита» соперников и посильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от завершившегося в Катаре Кубка равноправия, который «Зенит» выиграл с общим счетом 12:1.

«Победа в Кубке равноправия и крупный общий счет, с которым «Зенит» его выиграл, это, конечно, не показатель. Были слабые команды, это не спарринги. За такие деньги, которые заплатил за турнир организатор, нужно было посильнее команды пригласить. Но в остальном какие могут быть претензии? «Зенит» готовится, все тренируются с самоотдачей, это можно увидеть в трансляциях по клубному телевидению. И это очень важно для тех, кто разбирается в футболе, кто видит, что они делают, кто что собой представляет. Я лично от этого получаю удовольствие, это лучше всяких репортажей с матчей. Я на днях виделся с Александром Медведевым на хоккее, и он говорит, что никаких претензий к условиям сборов быть не может, у всех прекрасное настроение и расположение духа. И все предпосылки к тому, что все будет хорошо», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

«Зенит» (36 очков) занимает второе место в РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-organizatory-kubka-ravnopraviya-mogli-by-priglasit-dlya-zenita-sopernikov-i-posil-nee/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Локомотив

 6
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