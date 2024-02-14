Орлов считает, что организаторы Кубка равноправия могли бы пригласить для «Зенита» соперников и посильнее

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от завершившегося в Катаре Кубка равноправия, который «Зенит» выиграл с общим счетом 12:1.

«Победа в Кубке равноправия и крупный общий счет, с которым «Зенит» его выиграл, это, конечно, не показатель. Были слабые команды, это не спарринги. За такие деньги, которые заплатил за турнир организатор, нужно было посильнее команды пригласить. Но в остальном какие могут быть претензии? «Зенит» готовится, все тренируются с самоотдачей, это можно увидеть в трансляциях по клубному телевидению. И это очень важно для тех, кто разбирается в футболе, кто видит, что они делают, кто что собой представляет. Я лично от этого получаю удовольствие, это лучше всяких репортажей с матчей. Я на днях виделся с Александром Медведевым на хоккее, и он говорит, что никаких претензий к условиям сборов быть не может, у всех прекрасное настроение и расположение духа. И все предпосылки к тому, что все будет хорошо», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

«Зенит» (36 очков) занимает второе место в РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.