Сегодня, 21:17

Тедеев — о победе «Акрона» над «Сочи»: «Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча против «Сочи» (3:2) в 16-м туре РПЛ.

— За счет чего удалось сегодня победить?

— За счет прежде всего воли, характера, мастерства игроков и большого-большого желания. Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным.

— Почему так вышло по ходу матча, что ваша команда проигрывала 0:2?

— Мы допустили ряд ошибок. Достаточно плохо играли с точки зрения контроля мяча, много мячей теряли в простых ситуациях. Не хватало мобильности и движения в середине поля, как мне показалось. Поэтому мы внесли корректировки, это нам помогло.

— Если помните, когда еще делали три замены в перерыве?

— Никогда. И, надеюсь, такого больше не повторится, потому что в этом нет смысла, когда ты правильно готовишься к игре. Но есть сборные, приглашения в сборные. Но мы понимали, что даже при этих трех заменах выходят футболисты, которые по сути в этом недельном микроцикле не провели ни одной полноценной тренировки, что сказалось на том, что мы их не поставили с первых минут. Когда пришлось в перерыве эти замены реализовывать, уже понимал, что в такие великие дни, которые проходят в моей родной республике, — дни Святого Георгия я не мог проиграть в данной ситуации. Поэтому думал только об одном, что нам нужно этот матч вырвать, потому что понимал, что мы сильнее», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице.

Воля «Акрона»: дубль 18-летнего Пестрякова и два ассиста Дзюбы — так команда ушла с 0:2 и победила «Сочи»
«Акрон» после победы над «Сочи» опубликовал фото Дзюбы: «Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча»
Пестряков — о первом голе в ворота «Сочи»: «Попадаю 9 из 10 таких на тренировках. Это уровень Дмитрия Пестрякова»
Осинькин назвал обидным поражение «Сочи» от «Акрона»: «Будет долго вспоминаться»
«Акрон» — «Сочи»: видео голов
«Акрон» благодаря дублю Пестрякова отыгрался со счета 0:2 и победил «Сочи», Дзюба отдал две голевые передачи
