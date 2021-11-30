Шамиль Газизов заявил о крахе «Уфы» в случае вылета в ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предположил, какова будет дальнейшая судьба уфимского клуба в случае вылета из Тинькофф РПЛ в Олимп — ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

«Для «Уфы» это крах, — приводит слова Газизова Eurostavka. — «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь арену, соответствующую определенным стандартам. Сегодня нас терпят, потому что мы находимся внутри. А потом просто не пустят«.

По его мнению, если «Уфа» вылетит в ФНЛ, клуб перестанет существовать в нынешнем виде в ближайшие лет 15-20.

«Уфа» будет стараться. Мы переломим ситуацию, которая сложилась в турнирной таблице. Иначе — крах! Прямо вот крах! И я это понимаю. Поверьте, у меня много предложений уехать из клуба. Но..." — сказал гендиректор «Уфы».

Он также рассказал о своей дальнейшей судьбе, в случае если «Уфа» прекратит свое существование.

«Не знаю. Я вместе со своими партнерами и соратниками рождал «Уфу». Я не думаю об этом. Наоборот, уверен, что мы будем в еврокубках. Я стараюсь передать эту уверенность всем людям, которые меня окружают. Я не думаю о крахе», — подытожил Газизов.

После 16 туров РПЛ «Уфа» набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.